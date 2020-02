Lazio, Manzini: "Oggi mi aspetto una vittoria, quest'anno si può sognare" - VD

Nell'immediato pre-partita di Lazio-Spal, il team manager biancoceleste Maurizio Manzini è intervenuto ai nostri microfoni, esprimendosi sia sulla partita odierna che sulla stagione di Inzaghi e dei suoi ragazzi: "Mi aspetto quello che si aspettano tutti i tifosi, che ci sia una vittoria. Sarebbe molto importante per il prosieguo della stagione. Roma? In questo momento, purtroppo per loro, non sono la nostra prima preoccupazione. E’ lecito sognare? Lo è sempre, secondo me, la scaramanzia direbbe di non lanciarsi in voli pindarici, ma credo che una volta si possa anche sognare. Credo che questo sogno somigli molto poco ad un volo pindarico e molto di più ad un qualcosa di realizzabile".

