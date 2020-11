Lazio, Marani: "Per Signori c'era un amore straordinario, lo stesso è per Immobile"

Un altro importante traguardo quello raggiunto oggi da Ciro Immobile. Grazie alla rete segnata a Crotone il bomber della Lazio ha raggiunto Beppe Signori a quota 107 reti in Serie A con l'aquila sul petto. Questo il pensiero di Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport, proprio sui due attaccanti: "Tutti e due sono nel cuore e nella storia della Lazio, nei confronti di Beppe c’era un amore straordinario come oggi c'è per Immobile".

RIVIVI LA DIRETTA - Crotone - Lazio 0-2: Immobile e Correa, Inzaghi ritrova la vittoria

MOVIOLA - Crotone - Lazio, Sacchi non convince: troppi gialli e poco Var

TORNA ALLA HOME