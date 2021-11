Lazio, Marani: "Se Sarri vuole tempo deve arrivare primo". Su Immobile...

Prima di Lokomotiv Mosca - Lazio ai microfoni di Sky Sport Matteo Marani ha detto la sua sul pensiero di Maurizio Sarri rispetto al calendario particolarmente ingolfato: "Sarri sta parlando molto e polemizzando molto perché è stato a lungo in silenzio. Cercava un terreno suo per essere il comandante. Il tema della profondità della rosa della Lazio è lungo. Sarri ha preso una squadra che non è la sua squadra. Lui deve avere il maggior tempo possibile a disposizione per cambiare i giocatori e adattarli alle sue idee. Io oggi quando vedo la squadra giocare vedo tratti di sarrismo. A maggior ragione è importante arrivare primi per saltare i sedicesimi, su 50 partite se ne toglierebbero 2".

IMMOBILE - "Muriqi è stato un errore sul mercato e questo ti blocca in altre scelte. Gli stessi problemi della Lazio li ha avuti la Nazionale quando non ha potuto contare su Immobile. Ciro lo diamo sempre un po' per scontato. Forse la faccia da bravo ragazzo oppure il fatto che sorride sempre. Che Immobile sia un grandissimo giocatori lo dicono i numeri, eppure non ci rendiamo conto".