Lazio, Marani: "Senza coppe sono da scudetto. Mercato non da doppio impegno"

Parole di elogio ma anche di critica quelle di Matteo Marani sulla Lazio, nel prepartita della sfida contro la Sampdoria. "La Lazio è in corsa per i primi posti della classifica, ma non deve sbagliare più nulla. Penso che la società non abbia fatto un mercato giusto per il doppio impegno, è la squadra che l'ha pagato più di tutti. La Lazio rispetto alla scorsa stagione ha 10 punti in meno. Ha incassato il doppio dei gol rispetto alla scorsa stagione. Lì in difesa infatti è mancato qualcosa sul mercato. Ci sono dei valori assoluti del campionato che stanno emergendo. La Lazio senza coppe è una squadra da scudetto, questo lo dimostrano i numeri. A San Siro hanno perso perché sono caduti nella trappola di Conte, attaccando l’Inter. Gli allenatori possono migliorare i giocatori, basti pensare a Simone Inzaghi. Da Luis Alberto a Milinkovic, il recupero di Immobile. C’è un apporto enorme. Rinnovare Inzaghi è il primo colpo.