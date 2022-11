Lazio, Marchegiani: "Cataldi ha avuto la fortuna di incontrare Sarri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Club su Sky Sport l’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato l’azione del gol di Felipe Anderson, decisivo per regalare la vittoria alla Lazio nel derby contro la Roma. Le sue parole: "Quando vedo gli errori come sul gol di Felipe Anderson penso che nascano da prima. I giocatori della Lazio già posizionati a chiudere le giocate esterne, devono anche indurre il portiere a non giocarla lì. Perché poi Ibanez fa la figura peggiore, però è tutta la prima impostazione che nasce male, brava la Lazio a sfruttarla".

LAZIO ORGANIZZATISSIMA - "Diventa un problema l’errore del gol per la Roma perché la Lazio che si è posizionata bene, conosce l’avversario, è una squadra organizzatissima, non ti dà possibilità per far male. Poi magari un paio di mezze occasioni ci sono state, ma ci sono state nel casino in area di rigore".

CATALDI - "Cataldi ha avuto una grande fortuna a trovare in questa parte della sua carriera un allenatore come Sarri, che ha creato centrocampisti centrali di altissimo livello dovunque è stato: se pensiamo a Valdifiori che dalla B è arrivato in Nazionale, Jorginho è diventato con lui quello che è adesso. Cataldi è stato bravo a capire l’opportunità e a migliorare".