Lazio, Marchegiani parla di Eriksson: "Affrontava tutto col sorriso..."

Ai microfoni di SkySport anche Luca Marchegiani ha ricordato Sven-Goran Eriksson, scomparso dopo una lunga lotta contro un cancro al pancreas. L'ex portiere biancoceleste è stato un suo calciatori ai tempi della Lazio, dove lo svedese ha vinto il secondo Scudetto del club laziale. Queste le parole dell'opinionista: "Sono rimasto colpito quando diede l’annuncio della sua malattia. Ha avuto una vita bella, piena di successo. Affrontata sempre col sorriso. Sven era uno che sapeva dare il giusto valore alle cose. Una persona a cui ero personalmente legato, ma credo che tutti quelli che in qualche maniera l’hanno conosciuto lo considerino una brava persona. Al di là del tono della voce, ti colpiva per il modo in cui diceva le cose. Ti lasciava sempre la certezza che c’era rispetto nei confronti delle persone a cui si rivolgeva. Una signorilità innata".