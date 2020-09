Lazio, Marcolin e il suo "ufficio" a tinte biancocelesti - FOTO

Ha sicuramente lasciato un bel ricordo nel cuore dei tifosi biancocelesti, Dario Marcolin. Su Instagram, l'ex centrocampista ha postato una foto del suo "ufficio". Tante le maglie indossate in campo con i capitolini appese come ricordo sulle pareti, e una impressa sul "trono" dell'ex giocatore. "My office" scrive Marcolin come didascalia, un ufficio tutto o quasi a tinte biancocelesti.

