Lazio, Marini: "I fondi d'investimento? La società biancoceleste..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex bandiera dell'Inter, Giampiero Marini ha fatto ai microfoni di Rai Radio 1, un'analisi approfondita della crescita e della dominanza, nazionale e non solo, della squadra di Simone Inzaghi. Tra i temi trattati alcuni hanno toccato anche alcuni aspetti economici - in particolare dei fondi d'investimento - in un discorso che aveva come termine di paragone anche la Lazio: "Zhang farebbe bene a contrattare il prestito con il fondo Oaktree. In questo momento l'Inter ha davanti stagioni importanti, venderla adesso non mi sembra una cosa giusta. Per quanto riguarda i fondi d'investimento non riesco dove ci possa essere la possibilità di guadagnare. La Juventus capitalizza circa 640-650 milioni in Borsa, ha fatto tre aumenti di capitale di 700 milioni di euro. La Lazio capitalizza 46-47 milioni di euro. Non vedo dove ci sia possibilità di guadagno".