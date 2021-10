Lazio - Marsiglia, Guendouzi sul piede di guerra: "Andiamo a Roma per i tre punti"

Torna l'Europa League per la Lazio e torna l'Olympique Marsiglia, avversaria già affrontata più volte nella storia recente biancoceleste in campo europeo. I marsigliesi sono reduci da una bella vittoria per 4-1 contro il Lorient e il centrocampista Mattéo Guendouzi, autore di una doppietta, ha parlato così del match in arrivo giovedì nel postpartita: "La Lazio ha vinto questa partita contro l'Inter, abbiamo solo due punti con due pareggi ma giovedì vogliamo andare a Roma per i tre punti. Siamo concentrati su questa partita prima di pensare a quella contro il PSG. Vogliamo sul serio i tre punti a Roma, si tratta di una partita importante. Vogliamo vincerla, se giochiamo come abbiamo fatto oggi abbiamo una possibilità".