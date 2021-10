Lazio - Marsiglia, Parolo: "Mi ricordo benissimo del gol. Non so come ho fatto"

Quasi tutto pronto, presto all’Olimpico andrà in scena Lazio – Olympique Marsiglia.Tra poco scenderanno in campo le due squadre al comando di Sarri e Sampaoli. Prima del match ai microfoni di DAZN, Parolo ha ricordato così l’ultima Lazio – Marsiglia con un simpatico video mandato in studio: “Avete parlato dell’ultimo Lazio – Marsiglia? Lo ricordo benissimo, assist di Immobile e una palla a campanile. Era un po’ che scherzando gli dicevo ‘Ciro ma non mi fai più un assist?’ e invece ecco la palla in alto al cielo, non so come ho fatto a prenderla perché io salto e volendo colpirla forte tirandola verso il secondo palo, mi va sul primo ma il portiere è rimasto spiazzato”, conclude ridendo l’ex Lazio.