Lazio - Marsiglia, presunti cori razzisti a Dieng? La ricostruzione

"A seguito dei presunti cori razzisti contro i nostri giocatori, il club ricorda di condannare fermamente ogni forma di discriminazione. L'OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la UEFA confermi queste gravi accuse". Nella serata di ieri l'Olympique Marsiglia ha diramato questo comunicato annunciando possibili azioni per il comportamento dei tifosi della Lazio nella gara di ieri sera di Europa League. Un annuncio che ha un po' scosso l'ambiente in un momento non facile. Ma cosa è successo veramente? Fin da subito i sostenitori biancocelesti hanno negato qualsiasi coro razzista e, soprattutto sui social, si sono affrettati a dire che la maggior parte dei fischi e cori erano stati riservati a Pau Lopez e Under, in quanto ex Roma.

La verità arriva dai media francesi con L'Equipe e RMC Sport che spiegano nel dettaglio l'accaduto. L'episodio incriminato sarebbe avvenuto al 61' quando Bamba Dieng, attaccante senegalese dell'OM, ​è entrato in campo al posto di Lirola. Secondo alcuni giornalisti transalpini presenti allo stadio ci sarebbe stato qualche buu razzista. Interrogati sull'argomento sia Jorge Sampaoli che Pau Lopez hanno detto di non aver sentito nulla dal campo. Anche lo staff del Marsiglia e della UEFA non hanno riscontrato irregolarità e nel rapporto non sono presenti. Dopo la segnalazione della stampa, sia la società che la UEFA hanno detto che riascolteranno con attenzione i nastri per capire se si tratti effettivamente di cori razzisti o meno. Ci vorrà qualche giorno per sapere l'esito del riascolto dei nastri del match.