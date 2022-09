Lazio, Marusic assente con il suo Montenegro: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Adam Marusic è assente ma non preoccupa Radulovic e Maurizio Sarri. Ieri il ct del Montenegro ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione che il difensore della Lazio non avrebbe preso parte alla partita contro la Finlandia. Il motivo? Nessun infortunio, sospiro di sollievo per Sarri. La causa è legata alla squalifica rimediata contro la Bosnia al 94'. Ricordiamo che, in Nations League, basta un solo cartellino per entrare nell'elenco dei diffidati, due per saltare il turno successivo. Il primo giallo è stato assegnato a Marusic contro la Repubblica Ceca. Così, squalificato, il montenegrino non ha potuto prendere parte alla sfida di ieri sera contro la Finlandia, nazionale che ha battuto Radulovic e i suoi per 2-0.