Lazio, Marusic: "Come iniziare bene il weekend..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio batte l'Inter e torna a vincere dopo il piccolo stop rimediato a Torino. L'Olimpico è sempre più "amico" e in questo avvio di stagione ha regalato ai biancocelesti due vittorie su due. Quella di ieri però ha un valore particolare anche per come è maturata: una Lazio tosta e mai impaurita, capace di soffrire e poi fare male ai nerazzurri. Ottima prestazione anche quella di Adam Marusic che sui social ha festeggiato così: "Come iniziare bene il weekend! Bravi ragazzi!".