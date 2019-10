Lazio, Marusic compie gli anni: gli auguri della società

27 tirate d'orecchie per Adam Marusic. Niente paura, l'esterno montenegrino non ha fatto nulla di male, ha solo compiuto 27 anni. E non c'è compleanno che si rispetti senza la classica tirata d'orecchia. A tal proposito, tramite i propri canali ufficiali, tutta la società Lazio ha augurato "Buon compleanno" al suo giocatore. Oggi a Formello si brinda, offre Adam.

Consequenzialmente la redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce agli auguri.