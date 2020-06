Lazio, Marusic e Andrè Anderson in clinica per accertamenti

Hanno saltato la seduta odierna, dopo essere usciti malconci dall'amichevole in famiglia di sabato mattina. Andrè Anderson aveva abbandonato il campo nel primo tempo, Marusic invece non era rientrato dopo l'intervallo. Entrambi nella giornata di oggi si sono presentati presso la Clinica Paideia per svolgere degli accertamenti. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.