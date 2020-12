Lazio, Marusic: “Mi sono allenato tanto e oggi è arrivato l’assist. Continuiamo così!”

Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio sul Napoli grazie alla rete di Immobile, servito in modo splendido da Marusic. Queste le parole del montenegrino ai microfoni di Sky Sport: "Siamo entrati come il mister voleva e ci ha detto in spogliatoio, abbiamo giocato e anche il Napoli lo ha fatto ma noi dobbiamo continuare così e dare il 100% su ogni palla. In allenamento proviamo sempre i cross con il sinistro che non è il mio piede, mi sono allenato tanto e oggi ho fatto l’assist".

