Lazio, Marusic stacanovista: l'esterno biancoceleste non riposa mai

Uno dei calciatori della rosa biancoceleste che sta rendendo meglio è sicuramente Adam Marusic. Il montenegrino si è ormai adattato al meglio al ruolo di terzino sinistro, tant'è che Sarri non riesce più a privarsene, nemmeno per una partita. Dal rientro dopo la sosta per le nazionali il numero 77 laziale è sempre sceso in campo. Contro Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta in campionato e nella trasferta di Graz contro lo Sturm. Solo nel match di ritorno contro gli austriaci allo Stadio Olimpico è partito dalla panchina per poi entrare all'inizio del secondo tempo per via dell'espulsione di Lazzari. Per effetto della squalifica che dovrà scontare l'ex calciatore della Spal, anche contro il Midtjylland Marusic sarà nuovamente in campo dal 1'. Eppure non sembra risentirne minimamente a livello fisico, visto che risulta sempre tra i migliori in campo.