Lazio, Massimo Maestrelli: "Il campionato dà ragione a Inzaghi. Supercoppa, si può fare" - VIDEO

Al Coni per il Premio Sport&Cultura era presente anche Massimo Maestrelli, che in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha dichiarato: "In Europa League doveva succedere un miracolo, meglio concentrarsi sul cammino del campionato e non distrarsi su altre cose. Sette vittorie di fila non sono poco, rispetto a come era cominciato il campionato con il calo dopo la Samp. Inzaghi ci ha sempre creduto e bisogna dargli ragione, diceva di essere ottimista anche quando si perdeva. Supercoppa? Non è la prima volta che battiamo la Juventus, ci rispettano. Vincere di nuovo non è facile, ma la Lazio è anche più consapevole di potercela fare".