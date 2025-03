Lazio, Mattei: "Castellanos? Qualcuno ha rischiato e sbagliato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà una pausa per le Nazionali molto importante per la Lazio chiamata a rialzare la testa dopo il brutto ko di Bologna che è costato alla squadra di Baroni il momentaneo quarto posto. Non solo, da capire anche se il tecnico riuscirà a recuperare alcuni giocatori tra cui figura Castellanos, nuovamente ai box per un infortunio al polpaccio. Sul tema ecco il pensiero di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

"Francamente è difficile dare un giudizio da fuori sul rischio nello schierare Castellanos con il Viktoria Plzen. Di solito, il tecnico dopo aver ascoltato lo staff sanitario dopo un lungo stop, è l’ultimo a prendere la decisione. Sicuramente qualcuno ha rischiato ed ha sbagliato, lo sanno giocatore, allenatore e medici. Quel giorno, mi sarei aspettato Castellanos in panchina pronto a subentrare solo in caso di emergenza".

"Io non vorrei che siano cominciate le grandi manovre. Un grande classico nella Lazio, quando si vince il merito è della società, quando si perde la colpa è del tecnico. Se si spaccia una Panda per una Ferrari, il problema non è dell’autista. Questo giochetto va avanti da 20 anni. I tifosi devono stare attenti a questa tematica. Così non si fa il bene della Lazio, ma l’interesse di Lotito".