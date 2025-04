Lazio, Mattei: "Contro l'Atalanta atteggiamento da squadra". Su Tavares...

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è uscita dalla sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta con un sofferto successo per 0-1, risultato che ha rilanciato i biancocelesti nella corsa alla zona Champions. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato la gara disputata dagli uomini di Baroni, elogiando la prova offerta da tutta la squadra.

IL MATCH CON L'ATALANTA - “Pur cambiando sette elementi la Lazio ha fatto un’ottima prestazione contro l’Atalanta, frutto di un atteggiamento tattico anche diverso rispetto al passato. E’ stata una Lazio compatta, attenta in fase difensiva, ha costruito la partita sui difetti dell’avversario. Ci sono singoli che hanno fatto più di altri, ma ciò che è piaciuto è l’atteggiamento da squadra della Lazio. E’ il collettivo che ha battuto l’Atalanta. Non ha concesso spazio e campo, l’unica nota stonata sui singoli è Tchaouna. E’ un giocatore che non mette nulla in campo, mentre Rovella è stato fantastico nel legare l’intera squadra".

ARMONIA - "Una cosa che ho notato è che prima della partita si è creato un circolo di giocatori richiamati dal capitano Zaccagni. Lui parlava, gli altri ascoltavano. Si sono caricati e stimolati, segno di un’armonia ritrovata".

CRITICHE A BARONI - "Qualcuno già stava mettendo in discussione di Baroni, soprattutto dopo le dichiarazioni del club, poi ritrattate. La realtà dice che la Lazio ha un solo punto in meno della Juventus, malgrado sia stata costruito con un decimo degli investimenti dei bianconeri".

TAVARES - "Tavares è un caso, è un giocatore che non garantisce una tenuta affidabile. In queste condizioni sono troppi anche i cinque milioni di riscatto dall’Arsenal”.