Lazio, Mattei incerto: "Alle cifre di Fazzini ne prenderei un altro, ecco chi"

Il 2025 della Lazio si aprirà con il derby nella Capitale. Di mezzo, però, c'è il mercato di gennaio, iniziato da pochissimo. La società biancoceleste ha individuato in Fazzini il possibile rinforzo per questo mese. Il giornalista di fede laziale Stefano Mattei, però, la pensa in modo diverso. Alle richieste dell'Empoli, infatti, lui acquisterebbe Bondo del Monza. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei sul mercato: "Il problema è sempre che non arriva il giocatore certo, ma quello al prezzo migliore, questo ritarda l’arrivo dei calciatori. Spesso infatti arriva alla fine del mese e alle condizioni di pagamento. Credo che sia giusto individuare il calciatore e acquistarlo subito, senza perdere altro tempo. Fazzini è un buon giocatore ma non mi sembra il vice Guendouzi o Rovella, è più una mezzala offensiva. A quella cifra prenderei Bondo che ha più le caratteristiche di mediano davanti alla difesa. Derby? Se uno vede la classifica la Lazio è favorita, la Roma ha più da perdere, la Lazio potrebbe solo essere raggiunta da Juve e Fiorentina, vincendo consoliderebbe il quarto posto. Ma è il derby è le valutazioni teoriche non reggono, poi parla il campo, si vince prima di averlo giocato".