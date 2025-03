Lazio, Mattei: "Questa squadra è stanca, ma Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Marco Baroni, dopo una prima parte di stagione in cui si è dimostrato un allenatore di altissimo livello, anche oggi sta commettendo degli errori che lo hanno portato a finire nel mirino della critica. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato così il momento della squadra e le scelte del tecnico dopo la sconfitta contro il Bologna:

"La Lazio è una squadra stanca dal punto di vista fisico e mentale. Baroni diceva di no, ieri è stato costretto ad ammetterlo. E’ un tecnico molto bravo, ma che ha il limite di giocare sempre allo stesso modo, con lo stesso modulo. Questo non va bene. Il mercato estivo ha dato poco, quello invernale nulla. Il quarto posto era un miracolo, in questo momento la Lazio è nella posizione in classifica che rispecchia la sua reale dimensione".

MARZO-APRILE - "Come sempre per la Lazio, tra marzo ed aprile i nodi vengono al pettine. La Lazio sta andando al di sopra delle proprie possibilità. Mi risulta che negli spogliatoi a fine partita, i giocatori stavano dalla propria parte, il tecnico rilasciava interviste e la società non era presente. Questa squadra è abbandonata a se stessa come lo è sempre stata. Non c’è nessuno che interviene quando le cose vanno male".