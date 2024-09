Lazio, Mattei: "Verona? Sfruttiamo il fattore casa". E su Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista di fede laziale Stefano Mattei che si è espresso sulle ultime dichiarazioni del presidente Lotito e sulla prossima gara contro il Verona. Questo è ciò che ha detto: "È inutile intervistare Lotito se non si ha modo di replicare a cose che non sono vere, altrimenti ha sempre ragione lui. La Roma ha abituato i tifosi ad andare allo stadio perché la società è venuta loro incontro con prezzi popolari. Prendiamo in esame, per esempio, lo stesso stadio e la stessa città. Ma perché il tifoso della Lazio deve pagare il doppio per una gara di lunedì come il Verona rispetto a quello che pagano i tifosi della Roma per la gara interna con la Real Sociedad? Questo ragionamento lo faccio non indirizzandolo al tifoso della Lazio che è sempre stato vicino alla squadra, ma per il signor Claudio Lotito che pensa di raccontarci della favole alle quali noi dovremmo credere".

“La stagione comincia nel prossimo weekend, si ricomincia a giocare nelle coppe e si giocherà tre volte a settimana quasi sempre. Bisogna sfruttare il fattore casalingo contro il Verona, per poi presentarsi al trittico di trasferte, che saranno un test importante. Il recupero di Gila è importante, anche se non può essere al massimo della condizione. Capiremo poi se Tavares sarà sempre così decisivo come contro il Milan, vedremo se potrà fornire lo stesso rendimento con difese più chiuse. Gigot? È un giocatore aggressivo abituato a stare sull’uomo e forte nel gioco aereo, questo in teoria, poi il campo ci deve dare le risposte”.