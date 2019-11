Lazio, Mauri: “Incontro club-arbitri? Che si metta in pratica quanto detto…”

Si è concluso da poco l’incontro tra capitani, allenatori ed arbitri della Serie A. Stefano Mauri, ex Lazio, si è espresso sull’argomento ai microfoni di Radiosei. Prima di tutto, però, l’ex centrocampista ha detto la sua sull’Italia del ct Mancini: “L’Italia funziona e si vede. Mancini è riuscito a creare un buonissimo gruppo ed ha fatto un grande percorso. Non si può ancora dire che sia tornata una grande Nazionale, ma fare quello che ha fatto non è semplice. Si diverte e diverte, è riuscita a riavvicinare la gente all'azzurro. Ora vedremo come andranno i prossimi test e l'Europeo. Incontri club-arbitri? Sono molto utili, ma si deve mettere in pratica quanto viene detto. E' giusto spiegare alcune novità regolamentari, la variabile VAR ed il suo protocollo e tornare sulla necessità di un buon rapporto tra le parti. Far anche vedere alcuni episodi che possono fare da casistica è utile per evitare problemi o incomprensioni future”.

