Italia, Acerbi e Immobile entrano nella storia della Lazio: il dato

Lazionale, per questa volta la si potrebbe anche chiamare così. Prima Acerbi, poi Immobile (doppietta e assist). Le ultime due partite dell'Italia portano un marcato timbro biancoceleste e, come riporta Lazio Page, sono anche entrate nella storia della società. Infatti, non era mai successo che due giocatori diversi della Lazio sbloccassero due partite consecutive degli azzurri. Prima di Acerbi e Immobile, solamente Signori (che segnò il primo gol dell'Italia per tre match di fila), Piola e Casiraghi (sbloccarono due partite consecutive a testa) marchiarono così a lungo di biancoceleste la nazionale. Pardon, Lazionale. Oggi come mai prima d'ora.

