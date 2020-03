Lazio, Mauri: "Italia legata alla Uefa, se l'Europeo dovesse giocarsi..."

Stefano Mauri è intervenuto a Radiosei per parlare della situazione attuale del calcio: "Credo che l'Italia sia legata alla Uefa, se quest'ultima dovesse decidere di rinviare l'Europeo a quel punto si avrebbe più scelta. Se ci dovesse essere l'Europeo, il campionato sarà impossibile da portare a termine. O si fanno i play-off o si cristallizza la classifica così come è. Il problema si presenterebbe per la retrocessione. Rugani? Era inevitabile che qualche giocatore si contagiasse, ce ne saranno anche altri. I giocatori sono persone normali come tutti noi, con una vita quotidiana".

Lazio, Strakosha: "La salute prima di tutto, adesso il calcio viene dopo"

La diretta Instagram di Immobile: "Vorrei chiudere alla Lazio. Torneremo..."

Torna alla home page