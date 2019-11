Lazio, Mauri: "La sosta aiuterà a recuperare. Correa? Non me lo aspettavo..."

La Lazio avrà a disposizione la pausa per riposare e recuperare le energie. Ai microfoni di Radiosoei è intervenuto l'ex biancoceleste Mauri: "La Lazio ha reagito bene al ko col Celtic dando continuità in campionato. Ora è terza: chi l'avrebbe mai detto 15 giorni fa? La sosta aiuterà a recuperare forze e giocatori e a preparare bene quest'altro mini-ciclo. Oggi qualcuno ha paragonato Inzaghi a Klopp. Lui è bravo a sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori. Il Liverpool predica gioco molto veloce e le difese rivali fanno fatica a scivolare e a coprire; inoltre spesso usano lanci trasversali da terzino a terzino, in tal senso devi avere anche un buon piede. Credo che Inzaghi abbia capito che senza Radu serve un mancino e quindi lì ha spostato Acerbi. A destra invece spesso ha scelto patric che nasce centrocampista e sa impostare meglio. Aggiungi il cinismo davanti, vedi Correa che ha fatto ampiamente il suo dovere. Sinceramente non credevo esplodesse così, lui nasce centrocampista offensivo e cambiare abitudini e attitudini non è facile, ovvio che segnare aiuta a segnare".