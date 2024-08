Lazio, Mellone deluso: "La squadra è da settimo-decimo posto!"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Angelo Mellone, giornalista di fede laziale, che ha parlato del momento in casa Lazio dopo la sconfitta contro l'Udinese. In particolare si è soffermato sulla prestazione dei bianocelesti al Bluenergy Stadium, nettamente insufficiente. Di seguito le sue parole.

“La partita con l’Udinese ha confermato alla lettera tutto quello che ci si era detti nei mesi precedenti, ossia di una squadra senza qualità. Senza un fantasista, con un centrocampo vagamente di ordine, una squadra di grande fisicità dalla quale mi aspettavo un ardore ed un impatto diverso. Mi è sembrata una Lazio vagante simile a quella dello scorso anno con un tasso qualitativo inferiore. Continuo ad augurarmi di poter essere smentito dai fatti, ma la domanda è con chi e con quali giocatori. Sono di fronte ad una squadra da settimo, ottavo, nono o decimo posto, può andare più o meno bene, almeno sulla carta. E’ come se la Lazio fosse teoricamente scesa di un paio di posizioni, poi è chiaro che da tifoso ci sia il mio personale sostegno, questo a fronte di una società che fa di tutto per ricondurre la dinamica del tifoso laziale nell’alveo della normalità. Al momento c’è una sorta di una rabbia rassegnata in me”.