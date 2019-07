Lazio, Mendieta: "Speriamo nel 4° posto! Milinkovic e Luis Alberto? Importante il progetto" - VIDEO

A margine dell'evento di Serie A - Operazione Nostalgia a Cesena, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa, tra cui i nostri inviati de Lalaziosiamonoi.it, Gaizka Mendieta. Lo spagnolo ha parlato in prima persona, confermando di seguire le vicende biancocelesti: "Milinkovic e Luis Alberto? In queste situazioni è importante avere un progetto e credere nel progetto. Speriamo che la squadra riesca ad arrivare nelle prime 4 ed entrare in Champions. Noi tifosi della Lazio vogliamo vedere il club fra i top. Inzaghi speriamo che rimanga. Lui conosce i giocatori e vuole bene alla Lazio, dunque perché cambiare?".

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO

Pubblicato il 6/07 alle 22:20