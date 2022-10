Lazio - Midtjylland, rebus centravanti: Felipe o Cancellieri? La scelta di Sarri

AGGIORNAMENTO 43' - Allo scadere del primo tempo c'è stato uno switch tra Cancellieri e Felipe Anderson. Sarri ha invertito i due non creando così punti di riferimento, il brasiliano si è spostato nel mezzo e l'ex Verona ha preso il posto sulla destra.

Abbiamo atteso il fischio d’inizio per sciogliere l’ultimo dubbio sulla formazione. Chi gioca al posto di Immobile da centravanti? In campionato Sarri ha scelto Felipe Anderson, memore delle prestazioni dello scorso anno e non ha assolutamente disatteso le aspettative. Anzi. Prestazione impeccabile contro l’Atalanta, condita da un gran gol. In Europa, il tecnico si è creato l'alternativa con Matteo Cancellieri. Il giovane attaccante pian piano si sta facendo spazio, sta conquistando a piccoli passi la fiducia del mister e stasera è la sua occasione. Prima da titolare per l'ex Verona. Il brasiliano, invece, si posiziona nel suo ruolo abituale di esterno destro nell'attacco a tre.