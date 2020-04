Lazio, miglior difesa del campionato: non accade dal 1999 di chiudere così

Erano anni che la Lazio non aveva una solidità difensiva così importante e decisiva. Anche perché molti dei meriti delle gioie biancocelesti vanno ricercati nel reparto di difesa. I numeri parlano chiaro: la formazione di Inzaghi ha la miglior difesa del campionato con 23 gol subìti in 26 partite di campionato. Nessuna è riuscita a fare meglio: Inter e Juventus hanno incassato una rete in più e la porta di Strakosha risulta essere la meno imbattuta della Serie A.

Per quattro volte nella storia la Lazio è riuscita ad arrivare a fine stagione con la miglior difesa. L'ultima volta risale al 1998/99, quando i biancocelesti arrivarono secondi e chiusero il campionato con 31 gol subìti (il torneo allora era composto da 18 squadre).

