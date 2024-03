Lazio-Milan, contatto Maignan-Castellanos: le immagini dell’episodio

Lazio-Milan si infiamma subito. Dopo 12 minuti errore difensivo degli ospiti con Florenzi e Maignan che non si capiscono e combinano un mezzo pasticcio. Il portiere rossonero esce tocca il pallone ma dopo travolge Castellanos. Contatto netto e soprattutto in area di rigore. Grandi proteste dei biancocelesti in campo e in panchina. Di Bello fa segno che si può continuare a giocare e non viene neanche richiamato dal VAR, ma le immagini sembrano abbastanza chiare. C'erano tutti gli estremi per il penalty a favore della Lazio.