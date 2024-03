Lazio-Milan, Immobile su tutte le furie: cosa ha detto a fine partita - FOTO

La direzione arbitrale di Di Bello in Lazio-Milan ha fatto arrabbiare tutti in casa biancoceleste. Tre espulsioni per gli uomini di Sarri e un mancato rigore solare nel primo tempo per fallo di Maignan su Castellanos. Partita che si incattivisce con il passare dei minuti perché il fischietto di Brindisi perde letteralmente il controllo. Sul risultato finale incide sicuramente l'atteggiamento del direttore di gara. Sconfitta dura da digerire per i calciatori della Lazio in campo usciti tra polemiche e proteste.

Su tutte le furie Ciro Immobile che dopo le proteste sul terreno di gioco ha proseguito anche dopo. Come svelato da DAZN su Bordo Cam, il capitano biancoceleste, mentre prendeva la via degli spogliatoi, si è rivolto ai giornalisti che stavano intervistando Okafor, autore della rete decisiva. Il 17 con fare polemico ha urlato: "Intervistate Di Bello, non lui".