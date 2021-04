Lazio - Milan, Inzaghi in conferenza: "Siamo stati superiori! E senza Donnarumma..."

La Lazio stende il Milan e si rilancia in ottica Champions League. La doppietta di Correa e la rete di Immobile permettono ai biancocelesti di fare un grande balzo e riavvicinare la Juventus e proprio i rossoneri, in attesa del recupero con il Torino. Dopo la partita, Simone Inzaghi parla in conferenza stampa direttamente dallo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

Come è tornare e vivere questa serata?

"Non è stato semplice stare 18 giorni a casa con tutta la famiglia positiva. Abbiamo fatto tutte le procedure, ora ci godiamo la serata ed è stato un piacere vedre la squadra giocare così. Avremo tante partite ravvicinate, ma dobbiamo dare il massimo. Abbiamo vinto 13 delle ultime 17 partite. Nel girone di ritorno abbiamo lo stesso ritmo di Inter e Atalanta. Peccato aver perso punti all'andata, ma non dimentichiamo che allora avevamo anche 11 o 12 indisponibili. Abbiamo fatto un grande girone di Champions dopo 13 anni"

Correa?

"Un giocatore formidabile che è molto molto intelligente, si sacrifica molto per la squadra. Sono contento per i due gol e quando sta bene ha dimostrato di poter fare bene anche tre gare consecutive"

Sulla partita e Lucas Leiva

"Per noi era una finale, era l'ultima chance per restare attaccati alle altre. Noi di solito le finali le giochiamo alla grande come stasera. Lucas Leiva è stato bravissimo, devo fare i complimenti a lui e alla squadra. Sta facendo benissimo nonostante le tante gare consecutive"

Sugli episodi

"Gi episodi fanno parte del calcio, giovedì ci hanno punito oggi no. Oggi credo che se non ci fosse stato Donnarumma la vittoria sarebbe stata più rotonda. Le due parate su Immobile e Correa sono fenomenali. Anche il palo di Immobile è incredibile.Siamo stati superiori"