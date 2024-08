Lazio - Milan, le probabili formazioni: diverse novità per Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Primo big match della stagione con Eriksson nel cuore. La Lazio di Baroni ospita all'Olimpico il Milan di Fonseca, ancora a secco di vittorie in campionato. Il tecnico biancoceleste pensa ad alcune novità di formazione rispetto al crollo di Udine. Il modulo di partenza, molto mobile, sarà sempre il 4-3-3. Davanti a Provedel tra i pali, i centrali saranno Patric e Romagnoli, complici le assenze di Mario Gila (lesione) e di Casale (problema al polpaccio e al centro delle voci di mercato). Sulle fasce è aperto il ballottaggio: con Pellegrini indisponibile, Nuno Tavares incalza Marusic a sinistra per fare il suo esordio dal primo minuto. In caso di titolarità del portoghese, la staffetta si sposterebbe a destra tra Lazzari e il montenegrino. A centrocampo Rovella rientrerà in cabina di regia dopo la panchina di sabato scorso. Davanti a lui si muoveranno Guendouzi e uno tra Castrovilli e Dele-Bashiru, con l’ex viola in vantaggio. Resta più staccato Vecino rispetto agli altri due. Il tridente offensivo sulle fasce ripartirà da Zaccagni e da Isaksen, candidato a giocare da titolare a discapito di Noslin (poco convincente contro l’Udinese) e di Tchaouna. Il centravanti lo farà Castellanos.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic/Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Castrovilli; Isaksen/Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.