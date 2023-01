Lazio - Milan, Marchegiani: "La squadra ha ritmo e organizzazione. E questo Luis Alberto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio straripante liquida il Milan nell'ultima gara del girone d'andata. Ad esaltare la prestazione dei ragazzi di Sarri nel post partita di Sky Sport anche l'ex biancoceleste Luca Marchegiani, che in particolare si è soffermato su due protagonisti in particolare: "Benissimo Felipe Anderson da falso nueve al posto di Immobile, ma benissimo anche Luis Alberto che sta bene fisicamente, ha ritrovato la fiducia di Sarri ed è stato protagonista. Bellissima l'imbucata nell'ultimo gol e la finta in occasione del primo. La Lazio ha ritmo, ha organizzazione, non ha dato la possibilità al Milan di giocare tra le linee e poi ha grande tecnica che riesce ad esprimerla a beneficio del gioco".