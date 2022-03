Lazio, Milinkovic a Parigi e Ciro uomo di casa: il giorno libero dei biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un po' di meritato riposo per la Lazio dopo la super trasferta di Cagliari. Dopo il tris concesso all'Unipol Domus Arena, Sarri ha deciso di concedere alla sua squadra tre giorni liberi, domenica, lunedì e martedì, da trascorrere con la testa sgombra. A partire da mercoledì la concentrazione torna sul campionato. La zona Europa è sempre più folta è lunedì prossima il Venezia, in piena corsa salvezza, arriva all'Olimpico. Come stanno trascorrendo queste 72 ore i biancocelesti? C'è chi ha scelto gli amici come Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo in maglia numero 20 si è concesso una cena fuori in ottima compagnia dopo diversi mesi di rendimento altissimo sul rettangolo verde. Ciro Immobile invece si è dedicato alla famiglia. Il capitano biancoceleste, in compagnia di Jessica, si è occupato delle faccende di casa e in particolare di fare la spesa al supermercato. Molto divertente il siparietto con la moglie "affamata" pubblicato sui social. Milinkovic ha deciso di staccare completamente la spina e di volare lontano dalla Capitale. Il Sergente, accompagnato dalla sua dolce metà, sta trascorrendo queste ore di svago nella bella Parigi tra musei, opere d'arte e sorrisi. Richiamo del mare per Lucas Leiva che ha optato per una passeggiata sulle spiagge romane al tramonto. Il brasiliano, che si è ripreso il posto in cabina di regia, sta recuperando le energie per il rush finale. Quelle che seguono potrebbero essere le sue ultime 10 partite con l'aquila sul petto.