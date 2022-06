Lazio, Milinkovic finalmente in vacanza! Mentre gli altri biancocelesti... - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mare, profumo di mare. Finalmente le vacanze anche per Sergej Milinkovic Savic che, dopo la superlativa stagione con la Lazio ha dovuto fare un ultimo sforzo al seguito della nazionale. Il Sergente ora è tornato a casa, ha raggiunto la fidanzata Natalja e insieme si stanno godendo un po’ di relax tra sole e acque cristalline a bordo di uno yatch come testimonia l’ultima story su Instagram del biancoceleste. Proseguono magnificamente le vacanze di Luis Alberto e Ciro Immobile, con le rispettive famiglie chi a Ibiza e chi in Sardegna. Tra una gita in barca e un tuffo, c’è spazio anche per gli allenamenti. Nessuno di loro ha intenzione di rinunciare alla forma fisica e dunque proseguono gli esercizi in palestra per il bomber e il Mago, rigorosamente in compagnia delle loro ladies che poi tengono a condividere il tutto con i propri followers sui social. È tornato da Londra Danilo Cataldi, lo ha reso noto lui stesso sempre tramite Instagram. Il centrocampista, così come i suoi compagni, si sta dedicando totalmente alla famiglia soprattutto al piccolo Tommaso. Immortalati dalla moglie Elisa su una Ferrari, padre e figlio si stanno godendo una giornata all'autodromo di Vallelunga.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE