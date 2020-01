Lazio, Milinkovic MVP di dicembre: la premiazione - FOTO&VIDEO

Altro premio per la Lazio. Stavolta è Milinkovic a vincerlo, MVP del mese di dicembre per la Lega Serie A. La premiazione nel pre Lazio - Napoli, dopo il riscaldamento e prima del fischio d'inizio. L'assist con l'Udinese, il gol gioiello con la Juventus, la prestazione a Cagliari e quella nella vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad hanno portato in dote un altro riconoscimento. Le statistiche di Stats Perform con l’ausilio dei dati registrati da Netco Sport hanno confermato quanto emerso in maniera evidente. Il Sergente è il migliore del mese di dicembre.

