Lazio, Milinkovic si esalta in trasferta: il dato sui gol da fuori area

Milinkovic-Savic è sempre più il faro del centrocampo della Lazio. Quest'anno il serbo sta dando il suo contributo anche a livello realizzativo con 6 reti all'attivo in campionato. In particolare il 'Sergente' sta mettendo in mostra uno dei suoi pezzi forti soprattutto in trasferta, ovvero il tiro da fuori area. Fin ora sono 3 i gol messi a segno in questo modo lontano dall'Olimpico, contro Inter, Torino e Spezia, tutti su calcio di punizione. È il dato migliore a livello europeo a pari merito con Ward-Prawse del Southampton, Joselu del Deportivo Alaves e Matheus Pereira del WBA.