Lazio, Mimun: "Grazie per i gol oltre il 90', ma per la Champions..."

"Che te lo dico a fa: LAZIO!!!!". Così Clemente Mimun ha commentato la partita dei biancocelesti vinta al cardiopalma contro il Verona. Classica partita da Lazio nella città di Romeo e Giulietta: sofferenza, tanta, forse troppa per quanto costruito dai laziali, ma vittoria nel finale sudata e meritata. Il direttore del Tg 5 ha poi pubblicato su Twitter un secondo messaggio per la squadra: "Grazie Lazio per i gol oltre il 90mo così soffriamo meno".

CORSA CHAMPIONS - Questi tre punti sono fondamentali per la corsa al quarto posto, anche se Mimun pensa che i biancocelesti non rientreranno tra le prime quattro: "Peccato che vincano tutte. Temo che in champions andranno Inter,Milan,Juve e Atalanta e se ci andrà’ bene giocheremo in europa league ...però’ non si sa mai,l’importante e’ non mollare mai come stiamo facendo".

