Lazio, Mirra: "Con il Sassuolo un'occasione ghiotta. Mai più cali di tensione!"

Vincenzo Mirra, difensore della Lazio dal 1981 al 1982 e vice allenatore biancoceleste tra il 2004 ed il 2005, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per esprimersi sul momento della squadra di Inzaghi e sul prossimo incontro con il Sassuolo: "E' una squadra non in linea con i prospetti iniziali. Ha fatto un mercato importante secondo le potenzialità del club, voleva entrare di diritto nella lotta per una coppa che conta. Una squadra che è stata costruita in maniera offensiva, poco attenta alla fase difensiva. Lascia molto l’iniziativa e si fa prendere molte volte in contropiede. Traorè è un duemila, l’anno scorso si è valorizzato molto all’Empoli. Giovane, può migliorare, ha bisogno di tempo ma ha grandissime qualità. Il Sassuolo ha molti giocatori forti, che aveva puntato molto per entrare in Europa. Ad Empoli c’era più volontà di valorizzarlo, aveva spazio. Qui dovrà lottare. Fino a poco fa era una delle peggiori difese del campionato. La Lazio, per caratteristiche, non può farsi sfuggire questa ghiotta occasione. Berardi è un giocatore sicuramente importante, che sta trovando finalmente la sua consacrazione, per un periodo aveva perso alcune certezze. Può fare ancora tanto, per la Lazio poteva essere sicuramente un problema. Il fatto che non giochi è sicuramente un vantaggio. Anche se, comunque, dovrà stare molto attenta a Boga. Velocissimo, difficile da marcare. Visti gli ultimi risultati, credo che continuerà a giocare con questo 4-2-3-1".

SQUADRA - "La Lazio quando sta in condizione crea problemi a tutti. Se loro continuano a giocare in questo modo, credo che i biancocelesti possano essere avvantaggiati. I due centrocampisti spesso sono piatti e possono lasciare spazio alle ripartente dei capitolini. Luis Alberto? Le giocate che fa sono fluide e le fa con serenità. Credo che per il momento questa sia la sua migliore stagione. Ha trovato, probabilmente, il suo miglior momento. Quando un calciatore delle sue capacità, sentono la fiducia dell’allenatore, questo gli permette di esprimersi al meglio. Su questo Inzaghi è molto bravo, vedo che questa gestione lo porti proprio ad avere rapporti tranquilli nei confronti dei calciatori. Sosta? Una squadra che vuole raggiungere determinati obiettivi, che sono la Champions, non debba avere più cali di tensioni. L’hanno pagato amaramente, non deve più accadere. Più che l’allenatore, questa è una crescita della squadra, prima individuale poi di gruppo. La Lazio, quando decide di giocare, se la può giocare con tutti. Questo deve essere motivo di maggior concentrazione. Contro le ‘piccole’, non si può entrare in campo come è stato fatto nel primo tempo con l’Atalanta. Se non commette più questi errori, vuol dire che è ormai matura e può raggiungere gli obiettivi prefissati. Immobile? Gli attaccanti devono far gol anche quando giocano con a casa con i figli. Il fatto che anche ieri abbia fatto una doppietta, questo ti fa capire che l’ambiente è sereno. Sta finalmente dando i giusti riscontri. Questi due gol gli daranno una certezza in più".

