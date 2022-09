Lazio, Mirra: "Immobile deve augurare lunga vita a Sergej. Basic? Ha timore"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i fan più accaniti di Milinkovic-Savic c'è sicuramente Vincenzo Mirra. L'ex difensore biancoceleste ha commentato le prestazioni di Sergej in questo inizio stagione e ha detto la sua su Basic ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Milinkovic-Savic normalmente in campionato inizia sotto tono, quest’anno invece è già partito velocemente. Tutto quello che fa lo fa bene, corre più degli altri, dovrebbe solo correre meglio, a volte spreca troppe energie. Per me ha ancora dei margini di miglioramento incredibili e forse neanche lo sa. Lui sa che non è un giocatore “normale” ma deve avere quella determinazione per far sì che diventi ancora più top di quanto è. Lui è qualcosa di particolare, riesce a fare delle cose incredibili. La sua coordinazione è una cosa che solo madre natura poteva dargli. A volte ti rendi conto che fa giocate nei pressi dell’area di rigore con una semplicità disarmante. Uno come Ciro Immobile dovrà augurare lunga vita a Milinkovic e Luis Alberto. Provedel che tenta il lancio lungo per la spizzata di testa quando non si può fare la giocata dal basso secondo me è una buona alternativa. Con Inzaghi si cercava la verticalizzazione immediata su Immobile, qui si cerca prima il fraseggio, poi la verticalizzazione. Penso che sia giusto fare un po’ di turnover, poichè la Lazio quest’anno ha una panchina lunga. Non bisogna sottovalutare la sfida con la Cremonese. Basic? Deve migliorare, è ancora un po’ timido, deve togliersi il timore”.