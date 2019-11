Lazio, Mirra: “Serve dare fiducia ai nuovi acquisti. Cataldi? É in crescita…”

Vincenzo Mirra, difensore della Lazio dal 1981 al 1982 e vice-allenatore tra il 2004 ed il 2005, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dove si è espresso sul momento della squadra di Inzaghi ed, in particolare, sulla sfida contro il Cluj di domani: “Nella gara di domani con il Cluj, Simone Inzaghi dovrebbe dare spazio a tutti coloro che finora non sono riusciti ad ottenere un grande minutaggio. La Lazio è chiamata a dare priorità al campionato, perché gli equilibri di campionato potrebbero favorire i biancocelesti. Danilo Cataldi viene impiegato maggiormente nell’ultimo periodo, lo stesso vale anche per Marco Parolo. Domani il turnover sarà importante per far riposare i calciatori più stanchi e per dare la possibilità ai giocatori meno utilizzati di mettersi in mostra".

NUOVI ACQUISTI - "Bisogna dare fiducia ai nuovi acquisti della Lazio. Soprattutto i calciatori stranieri hanno bisogno di un periodo d’adattamento nel nostro calcio. In questo senso, è necessario non mettere troppa pressione sui giocatori arrivati da poco tempo nella Capitale. Danilo Cataldi sa calciare bene anche le punizioni, è un ragazzo ancora in crescita. Può giocare davanti alla difesa e credo che Inzaghi voglia impiegarlo in quella posizione. Il numero 32, comunque, vanta anche ottime capacità d’inserimento. Inzaghi ha voluto confermare fortemente Felipe Caicedo ed ha fatto bene. La partita di domenica con il Sassuolo doveva aiutare la Lazio nel trovare delle sicurezze nella continuità di rendimento. Saper vincere le partite anche all’ultimo minuto è importante, ma bisogna analizzare anche perché la squadra non sia riuscita ad archiviare prima l’incontro. La formazione biancoceleste deve continuare a lavorare proprio sotto questo punto di vista”.

Serie A, piazzamento Champions League: i bookmakers scelgono la Lazio

Lazio, Amarildo si veste ancora di biancoceleste: “Sempre nel mio cuore” - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE