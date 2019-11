Serie A, piazzamento Champions League: i bookmakers scelgono la Lazio

Come sempre accade, l'andamento delle quote di scommesse disegna anche quello del campionato. Che, in questo momento, vede la Lazio regina della zona Champions League. Nelle ultime cinque giornate di Serie A nessuno ha fatto gli stessi punti dei biancocelesti (15), ora terzi da soli in classifica e capo-fila delle pretendenti al piazzamento nell'Europa che conta. Come riporta Agipronews.it, dunque, la qualificazione in Champions della Lazio è quotata a 2,00 dagli analisti Snai. Meglio della squadra di Inzaghi ci sono solo Juve (senza quota), Inter (1,01, praticamente non quotati neanche i nerazzurri) e Napoli a 1,65, nonostante il brutto momento. Roma e Atalanta a 2,20 seguono i biancocelesti in classifica e nel botteghino: nell'ultimo mese, in campo come tra i bookmakers, nessuno ha saputo tenere il ritmo della Lazio.

