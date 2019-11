Lazio, Morabito (ag. Fifa): "Servirebbe un acquisto in difesa"

La sosta è un'occasione anche per fermarsi, focalizzare quanto prodotto fino a qui e poi proiettarsi con lo sguardo al futuro. Che, tra circa un mese, consisterà nel calciomercato invernale. Ecco perché Vincenzo Morabito, agente Fifa, ha voluto fare il punto sulle future manovre delle romane a Radio Sportiva: "A gennaio si parla della questione Florenzi, ma bisogna capire quali siano i reali margini di manovra in Serie A. La Roma ha avuto tanti infortuni prima di cederlo servirà anche capire se andrà avanti in EL, mentre sappiamo che per la Lazio è praticamente già finita. Nonostante questo, credo che i biancocelesti debbano agire in difesa".

