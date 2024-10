Lazio, Mpasinkatu: "Vi svelo i segreti del Nizza. Tchaouna? Vedrete che presto..."

TUTTOmercatoWEB.com

La partita contro il Nizza e tanti giocatori da scoprire, anche in casa Lazio. Così si giustifica l'intervento di Malu Mpasinkatu ai microfoni di Radio Laziale, nel corso del quale ha svelato i segreti della prossima avversaria della Lazio, ma analizzato anche gli acquisti del mercato biancoceleste:

"Il mercato che ha fatto la Lazio mi trova d'accordo, sono giocatori che conosco bene e che mi fa piacere vedere in Italia, che stanno facendo bene in questo inizio di stagione. Tchaouna? Lo conosco dai tempi del Rennes, fa parte della nidiata classe 2003 della Francia U-20 che stanno facendo bene in Italia. Oltre a lui ci sono Bondo del Monza, Bonny del Parma e Toure dell'Udinese. Tchaouna è un giocatore moderno, un esterno da strappo, da uno contro uno, da superiorità numerica. È arrivato in sordina, De Sanctis è stato bravo a prenderlo a Salerno. Si è meritato la Lazio, perché ha fatto bene singolarmente anche se la Salernitana non è andata bene. Deve carburare, non si è visto ancora il miglior Tchaouna con quegli strappi che fatto vedere alla Salernitana. Il suo momento arriverà, Baroni e la dirigenza credono tantissimo in lui, è solo una questione di timing. A volte è bello che non esplodano tutti insieme. Ora è esploso Tavares, per molti è una sorpresa perché all'Arsenal le cose non sono andate bene, adesso alla Lazio è il miglior esterno del campionato. Solo all'Arsenal non ha mantenuto le aspettative, non è nel giro del Portogallo solo perché c'è Mendes, ma mettere in difficoltà anche il tecnico della Nazionale. Tornando a Tchaouna, sarà una grande plusvalenza".

DIA - "Uno dei migliori attaccanti africani, tra i primi cinque. Lui è sempre rimasto costante, al di là dell'ultima parentesi alla Salernitana. In Spagna aveva fatto bene, in Italia si è confermato e anche qua lo metto tra i primi cinque. Parliamo di un giocatore che determina, sia per assist che per gol. Ha voluto a tutti i costi giocare per la Lazio, restare in Italia perché qui è esploso e qui si sente bene. Potrà contribuire anche lui alle fortune della Lazio.

NIZZA - "Una squadra ostica, forte, che quest'anno non si sta confermando in campionato. Il nuovo tecnico deve ancora mettere la sua mano al 100%, però è una squadra ostica, perché ha delle similitudini con la Lazio. Giocano in velocità per quanto riguarda il reparto d'attacco. Ha tanti giocatori forti infortunati come Moffi, Ali-Cho, Sanson. Haise gioca con un 3-4-2-1, in porta ha un uomo esperto come Bulka, la difesa sarà a 3, bisognerà capire se giocherà Dante, che il 18 ottobre farà 41 anni, c'è anche un giocatore in grande crescita come Bombito, bravi fisicamente, come esterno destro basso Ndayishimiye. Il centrocampo sarà a quattro di base. Probabilmente proporrà Clauss e una coppia molto interessante e tecnica come Boudaoui e Rosario, poi c'è Abdi molto esperto e bravo in entrambe le fasi. Davanti ha un attacco di fuoco, Guessand che è forte fisicamente e veloce, ricorda Noslin e Tchaouna, poi c'è Bounani molto interessante e Boga, ex giocatore del Sassuolo e dell'Atalanta, spesso schierato come falso nueve in assenza di Moffi".

DELE BASHIRU - "I giocatori come lui li definisco tuttocampisti moderni. Bravo sia nella fase interditiva, dove oggi sembra essere più efficace, ma anche propositiva. Nell'ultima uscita con la Nigeria ha indossato una maglia pesantissima come la 10 che era di Okocha, questo denota una bella personalità. Baroni ne parla bene e gli faccio i complimenti, perché mi piace questa scelta di un allenatore italiano che ha fatto la gavetta e si è meritato questa possibilità. Farà un buon lavoro e lo sta già facendo. Ha dei giocatori in prospettiva, ma già forti e affamati. Sanno che facendo bene alla Lazio saranno plusvalenze e potranno ambire a squadre più importanti all'estero".

NOSLIN - "Bisogna crederci. Io in estate ero tra quelli che capiva l'incertezza delle scelte, ma a volte questa porta a belle scoperte".