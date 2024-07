Lazio, Munoz è entusiasta: "Che sfida! Grazie a tutti quelli che..." - VIDEO

Spesso e volentieri in questi anni la Lazio ha pescato dalla cantera del Barcellona alla ricerca di quel talento che potesse esplodere con la maglia biancoceleste indosso. Da Keita, fino a Patric, passando anche per Tounkara e Raul Moro (recentemente ceduto al Real Valladolid) sono molti i giocatori che sono passati per Formello dopo aver indossato la maglia blaugrana. L'ultima di questa lunga lista è Cristobal Munoz, classe 2005 che dopo essersi svincolato dal Barça ha deciso di affidare la propria carriera alla Lazio. Annunciato qualche giorno fa, il centrocampista ha voluto esprimere sul proprio profilo Instagram tutta la sua gioia nell'aver sposato la causa laziale.

"Sono molto felice di far parte di questo grande club, è una nuova sfida entusiasmante e bellissima per me, non vedo l’ora di iniziare e di poter indossare questa maglia. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile, al club per aver avuto fiducia in me, alla mia famiglia e al mio agente per avermi sempre aiutato".