Lazio | Muriqi, Pedullà boccia l'investimento da 19,9 milioni (per ora)

Un investimento importante, tornato alla ribalta delle cronache dopo la scialba prestazione di Bologna. Vedat Muriqi resta un oggetto misteriori e quest'oggi trova anche la bocciatura di Alfredo Pedullà, sul proprio sito. Un giudizio con rimando al futuro e la speranza che, prima o poi, l'esborso della Lazio sia ripagato da prestazioni all'altezza, in grado quantomeno di tappare le falle che l'assenza di Immobile provoca. Si legge quindi: "Domanda: come si possono spendere 19,9 milioni, la Lazio l’ha fatto per Muriqi, e avere un riscontro così modesto? Siamo alla seconda stagione in biancoceleste dell’attaccante che era stato presentato come uno in grado di risolvere non pochi problemi. Fin qui l’intuizione di Tare si è rivelata un autentico disastro, siccome stiamo parlando di 20 milioni di sicuro la domanda meriterebbe un ulteriore quesito: com’è possibile spendere così tanti soldi per un attaccante che ha dimostrato di essere così inadeguato? Ora Muriqi si è bloccato anche con la sua Nazionale, per fortuna della Lazio presto tornerà Immobile dopo l’infortunio. La speranza è che Muriqi si dia una mossa, sono trascorsi talmente tanti mesi che le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. E se proprio riuscisse a cambiare rotta, non servirebbe a risarcire la Lazio dell’enorme spesa sostenuta per portarlo a Roma". Speranza comune a quella di tanti tifosi, pronti a sostenere il Pirata dopo un ritiro ad Auronzo decisamente positivo.

