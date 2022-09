Lazio, Muzzi compie 51 anni: tanti auguri all'ex bomber

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Muzzi compie 51 anni. Nato nella Capitale il 21 settembre del 1971 è cresciuto nelle giovanili della Roma. Dopo le parentesi a Pisa e Cagliari arriva la consacrazione definitiva all'Udinese. Prestazioni che gli sono valse le attenzioni della Lazio che nel 2003 ha acquistato il suo cartellino proprio dai friulani. Ad onor del vero all'ombra del Colosseo non ha lasciato il segno. In due stagioni e mezzo ha vestito la maglia biancoceleste in 62 occasioni realizzando 11 reti. La più importante e soprattutto la più bella è stata sicuramente quella contro il Besiktas in Champions League nel 2003. Una rovesciata su cross di Fiore che fece esplodere l'Olimpico.